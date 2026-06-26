Extreme warmte raakt de markt: 'Na de middag blijft iedereen weg'





Nederland begeeft zich in een hittegolf. De zomer is nog maar net begonnen en Nederland begeeft zich al in een hittegolf met temperaturen ruim boven de 30 graden. Niet alleen senioren en dieren ondervinden daar last van, ook marktkooplui zijn genoodzaakt eerder te stoppen omdat de klanten na de middag gewoonweg wegblijven.

Marktkooplui

Op de markt op het parkeerterrein aan de Nieuwstraat in Middelharnis hebben de marktkooplui in onderling overleg besloten om niet tot 15:00 uur, maar tot 12:00 uur te blijven staan. “Nee, ik blijf niet tot 3 uur staan, dat is niet te doen. De meeste mensen komen in de ochtend en na 12 uur zie je haast niemand meer. We zijn er wel voor de vaste klanten,” vertelt Coen Stander van de stroopwafelkraam. Aardappelhandelaar Siem van Kooten heeft ook last van de warmte. “Het scheelt enorm veel klandizie. Mensen blijven weg, blijven binnen of liggen op het strand. Ik ben vanmorgen een half uurtje eerder begonnen, maar stop ook om 12 uur. Net als mijn collega's. Op zulke dagen moet je blij zijn met de helft van normaal,” aldus Van Kooten.

Senioren

Niet alle senioren hebben last van de warmte; sommigen vinden het juist prettig. “Ik hou van de warmte, lekker zonder jas naar buiten. Ik smeer me in met zonnebrandcrème en ik drink veel water. Maar als er geen wind is en het erg heet is, ga ik ook niet in de zon zitten hoor. Mijn hond heeft er ook geen last van, want die gaat op een koele plek liggen en doet verder niets,” vertelt Martha Droogers uit Dirksland. “Ik hou gewoon mijn gemak. En de hond kan ook hier achter in de tuin uitgelaten worden. Ik ga wel naar buiten, maar vroeg in de ochtend om wat boodschappen te doen. Om half negen al. Zondag ben ik nog naar de kerk geweest en daar was het ook goed uit te houden,” vertelt Paula Visbeen-Koster uit Middelharnis. José Lako uit Dirksland kan naar eigen zeggen heel goed tegen de warmte. “Als het te gek wordt, ga ik lekker naar de kust in Ouddorp. Het strand opzoeken. Als het echt niet meer te doen is, zet ik de airco aan. Ik ben echt een zomermens, ik ben niet van de winter.”

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Door Internetredactie Omroep Archipel