Bloemengroet voor de thuiszorg

Ruim 1100 zorgmedewerkers en cliënten van de thuiszorg op Goeree-Overflakkee zijn vorige week namens het gemeentebestuur verrast met een fleurige én lokale bos tulpen. Burgemeester en wethouders bezorgden samen met thuiszorgmedewerkers de bloemen bij een aantal inwoners van de gemeente.

De lokale bloemengroet is het vervolg op de landelijke bloemenactie op Goede Vrijdag, waarbij in totaal 150.000 bossen bij zelfstandig wonende ouderen werden bezorgd. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bracht toen bij cliënten van Careyn in Ouddorp een aantal voorjaarsboeketten. Ze sprak daarbij de wens uit om ook cliënten en medewerkers van andere thuiszorgorganisaties zo een hart onder de riem te steken en daarnaast waardering uit te spreken richting het zorgpersoneel.

Via een lokale tulpenkweker kocht de gemeente bloemen in, die donderdag 23 en vrijdag 24 april 2020 via Buurtzorg, CuraMare (beide voor cliënten en medewerkers) en via Careyn (voor de medewerkers) verspreid werden over de verschillende kernen. De bestuurders hielden bij de bezorging 1,5 meter afstand en zij kwamen nooit verder dan de voordeur.

De burgemeester bezorgde de bloemen in Ooltgensplaat. “We willen onze oudere zelfstandig wonende inwoners bemoedigen, maar op deze manier ook onze waardering richting het zorgpersoneel extra benadrukken. Ze zijn enorm belangrijk, zeker nu. De zorgprofessionals zijn voor veel cliënten op dit moment het belangrijkste persoonlijke contact. En we zijn sociale wezens, contact is zo belangrijk. Bij mijn eerdere bezoek viel me op hoe de bos bloemen, maar vooral ook de aandacht, werd gewaardeerd.”

Eenzaamheid

Wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein, Welzijn, Sport, Cultuur en Leefbaarheid) vult aan. “Aandacht voor elkaar. Dat is zeker nu extra belangrijk. Ik vertrouw erop dat we het coronavirus samen onder controle krijgen, maar tegen het eenzaamheidsvirus moeten we met elkaar blijvend de strijd aan!” Bruggeman ging in Den Bommel als ‘bloemenbezorger’ aan de slag. Zijn collega-wethouder Peter Feller (Financiën, Recreatie en Toerisme, Onderwijs en Mobiliteit) belde aan bij een aantal adressen in Melissant. “De dagen kunnen nu lang duren voor de mensen, zeker als er weinig afleiding is en zij niet makkelijk meer de deur uit kunnen of – durven. Goed om juist nu met elkaar te laten zien dat we meeleven. We vergeten hen zeker niet!”

Bemoediging

Dat is ook de reden dat wethouder Daan Markwat (Ruimte, Wonen, Milieu en Monumenten) met veel enthousiasme de bloemengroet wegbracht in Nieuwe-Tonge. “Het zijn maar korte gesprekken die we hadden met de – vooral – oudere inwoners, maar het is dankbaar werk. Met open armen werden we onthaald, ook al konden we niet naar binnen. En goed om ook zo te kunnen bemoedigen. Ik roep de mensen op: houd vol, we zijn op de goede weg.”

Collega-wethouder Tea Both-Verhoeven (Openbare Werken, Innovatie, Economie, Landbouw, Visserij en Eilandmarketing) had als ze de tijd had nog veel meer adressen willen langsgaan. Ze bracht bloemen rond in Goedereede. “De bloemengroet is een stukje positiviteit in een moeilijke tijd. Mooi om te doen. En als wethouder Economie word ik er dubbel zo blij van. Zo helpen we ook de lokale kweker in deze moeilijke tijd.”