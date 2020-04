Bloemengroet voor ouderen op Goeree-Overflakkee

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft vrijdagmiddag 10 april 2020 een aantal mooie voorjaarsboeketten bezorgd bij zelfstandig wonende ouderen in Ouddorp.

Op Goede Vrijdag werden door het hele land bloemen bezorgd bij 150.000 ouderen. Thuiszorgorganisatie Careyn op Goeree-Overflakkee had zich aangemeld voor de landelijke actie van rapper Ali B, de sierteeltindustrie en ouderenbond ANBO.

De burgemeester hoefde niet lang na te denken toen haar werd gevraagd om ook een aantal bossen te bezorgen, om zo ouderen die zelfstandig wonen en door het coronavirus veel alleen zijn een fleurige dag te bezorgen. “Het is goed om onze ouderen te laten weten dat we aan hen denken. Beperk bezoek, maar houd contact.”

Aanspraak

De kleurrijke ruikers die ze rondbracht samen met Careyn-wijkverpleegkundige Kim Nuij werden gewaardeerd. Zo reageerde mevrouw Tanis blij verrast: “Wat mooi en wat lief! De bloemen krijgen een mooi plekje in de woonkamer.”

De burgemeester was niet alleen bloemenbezorgster, maar ze ging ook in gesprek. Natuurlijk wel met inachtneming van de 1,5 meter-regel. “Ja, die afstand he. We zullen even moeten volhouden”, verzuchtte mevrouw Nuij toen de burgemeester zei dat ze helaas niet binnen kon komen. “Het is niet altijd even makkelijk. Gelukkig heb ik zelf de tijd om te koken, dus daar heb ik niemand voor nodig. Ik ben heel blij met de thuiszorg. Ze helpen me heel goed en zo is er toch wat aanspraak.” Ook voor mevrouw Koese-Westhoeve was het een verrassing. “Wat lief, ontzettend bedankt! Jij ook bedankt voor alles, Kim!”

Extra contact

De bloemengroet is nu speciaal voor cliënten van thuiszorgorganisatie Careyn op Goeree-Overflakkee. Careyn vindt het belangrijk in deze dagen iets extra te kunnen doen voor ouderen. Eerder kreeg elke cliënt al een kaart met een bemoedigende boodschap. “Als wijkverpleegkundige zie ik zeker in deze tijd veel eenzaamheid onder de ouderen. Soms zijn wij de enigen die ze op een dag zien”, vertelt wijkverpleegkundige Nuij. “Zeker in deze tijd moeten wij kritisch zijn rond het contact met onze cliënten, wat betekent dat we soms moeten kiezen voor de telefoon in plaats van een huisbezoek. Deze bloemenactie is net dat extra contactmomentje.”

Dat kan burgemeester Grootenboer-Dubbelman goed begrijpen. “Ik kan niet overal bloemen bezorgen, maar ik wil wel alle mensen die het nodig hebben laten weten dat ze niet alleen zijn, dat er aan ze gedacht wordt en dat we dit samen doen. Jong en oud”, aldus de burgemeester. Ze is wel van plan om ook andere ouderen die met thuiszorg zelfstandig wonen te verrassen met een bloemengroet namens het gemeentebestuur. “Daarmee steunen we gelijk onze lokale kwekers. Ik vraag ook aan onze inwoners om in deze tijd naar elkaar om te zien, door bijvoorbeeld bloemen bij iemand te brengen, door een mooi kaartje te sturen of de telefoon te pakken. Het is voor ons een kleine moeite, maar het kan voor iemand het verschil maken.”

Na de ‘bloemenbezorgronde’ sprak de burgemeester haar waardering en dank uit richting de medewerkers van de thuiszorg en al het zorgpersoneel. “Zij zijn het die in deze moeilijke tijd voor ons klaarstaan en zorgen voor de mensen die wij liefhebben.”