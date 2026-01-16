Bloemenzaken van vader en dochter na 29 jaar failliet

Na 29 jaar is een einde gekomen aan De Bloemenreus. Vanwege alsmaar stijgende kosten hebben eigenaresse Kim en haar vader Peter van der Toorn besloten om het faillissement aan te vragen. De bloemenwinkels in Oud-Beijerland en Middelharnis gingen twee weken geleden al op slot.

Door Rijnmond

"Na corona is het hard gegaan", legt bloemist Peter van der Toorn uit. "De kosten van de veiling, de energie en het personeel zijn vanaf toen hard gestegen. De laatste twee jaar hebben we met verlies gedraaid. In september hebben we nog een keer bijgelegd, maar het was trekken aan een dood paard. Elke financiële injectie ging wel ten koste van mijn pensioen. Daarom hebben we, in overleg met de boekhouder, besloten om te stoppen."

Meer werk, minder inkomsten

De stijgende kosten werden niet gecompenseerd door hogere inkomsten. Peter: "Mensen zijn nog steeds gewend om een bosje bloemen voor een tientje te halen. Maar dan komen ze wel voor een plukboeket: eentje van die, en van die en van die. Dat is allemaal heel bewerkelijk. Het betekent meer werk leveren, voor minder inkomsten. Misschien hadden we meer geld moeten vragen."

"Het is jammer dat het zo is gelopen", treurt Van der Toorn, die zichzelf Peet the Flowerman noemt. "In 1996 ben ik begonnen. Het was hard werken. Soms 80 tot 120 uur per week en dat ook nog met twee opgroeiende kinderen. Helaas werd ik in 2020 ziek. Toen heb ik de zaak overgedragen aan Kim."

Reacties van klanten

De Bloemenreus kondigt voor Kerstmis al op Facebook aan om te gaan stoppen. De klanten reageren verdrietig op het nieuws. "Al 23 jaar koop ik mijn gerberaatjes en tulpen en anemonen, rouwboeketten en noem-maar-op bij jullie. Dank voor de mooiste bloemen, de gezelligheid met dames én heren. Ik ga de bloemen en de mensen missen", schrijft één van hen in een reactie.

"Deze beslissing nemen doe je niet zomaar. Triest voor ons dorp. Maar dank je wel voor alle mooie jaren", reageert iemand anders. Of: "Zo jammer dat jullie er mee stoppen. Echt een begrip in OBL. Veel succes in de toekomst."

Vijftien medewerkers

Het faillissement, dinsdag uitgesproken door de rechtbank in Rotterdam, wordt afgehandeld door curator Rick van Dongen. Hij laat weten dat De Bloemenreus 15 personeelsleden telde. Het merendeel werkte parttime.

