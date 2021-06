Blusrobot ingezet bij drugsafval brand Oude-Tonge

In de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 juni 2021 is de brandweer uitgerukt naar de Zuiderlandsedijk in Oude-Tonge. Er stond een trailer met drugsafval in brand. Vanwege de gevaarlijke stoffen werden er eerst metingen verricht alvorens er werd geblust.

Er werd besloten de brand de blussen met behulp van een blusrobot. Zover bekend de eerste inzet van een blusrobot op Goeree-Overflakkee.