Bob surft 24 uur voor Spieren voor Spieren en verbreekt wereldrecord





Op woensdag 10 juni 2026 rond 18:00 uur mocht professioneel windsurfer Bob van der Burgt eindelijk van zijn plank af en het water uit. Hij had 24 uur lang gesurfd bij Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam om zoveel mogelijk geld op te halen voor Spieren voor Spieren. Met deze uitzonderlijke, sportieve prestatie haalde hij ruim € 33.000,00 binnen.

Naast het binnenhalen van geld, wilde hij ook het wereldrecord 24 uur afstandswindsurfen verbreken. Dat is gelukt. Het oude record, dat al twaalf jaar stond op 695,7 kilometer, verbrak hij om 16:28 uur op woensdag 10 juni 2026. Uiteindelijk heeft hij een afstand van 765 kilometer afgelegd op het Grevelingenmeer.

Korte stops

De uitdaging begon onder zware omstandigheden. In de eerste uren kampte de 24-jarige surfer met harde wind, wat het direct fysiek zwaar maakte. “In het begin denk je meteen aan de 24 uur die nog komen,” zegt hij. “Dat maakte het mentaal ook pittig.” Tijdens het etmaal surfen heeft hij alleen wat korte stops gehad voor voeding (pannenkoeken en pasta), materiaalwissels en herstel. Ook hield hij zijn energie op peil met energierepen.

Later sloeg het weer om en viel de wind juist volledig weg. Zo'n drie uur lang kon hij nauwelijks vooruitkomen. Op dat moment leek het record uit het zicht te verdwijnen. “Ik had het eigenlijk al losgelaten,” vertelt hij. Samen met zijn begeleider besloot hij zich te richten op het hoofddoel: geld inzamelen.

In slaap vallen

In de laatste fase werd de uitputting zichtbaar. Met nog vijf uur te gaan moest Van der Burgt zelfs kort stoppen, omdat hij bijna in slaap viel op het water. Na een korte pauze en aanmoedigingen van zijn team hervatte hij zijn poging. Toen de wind uiteindelijk terugkeerde, greep hij zijn kans en wist hij het record alsnog binnen te halen. “De wind kwam net op tijd om het eruit te slepen,” aldus de surfer.

Na afloop overheerst vooral vermoeidheid, maar ook tevredenheid. “Voldaan, maar behoorlijk gesloopt,” vat Bob zijn gevoel samen. Eerst staat nu herstel op het programma: “Lekker slapen.”

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Door Internetredactie Omroep Archipel