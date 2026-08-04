Delen Atlantikwall komen na 80 jaar weer tevoorschijn op strand van Ouddorp





Op het strand bij Ouddorp zijn meerdere Duitse kustversperringen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. Stichting WO2GO heeft de objecten onderzocht en wil ze bergen om ze een plek te geven bij de bunkerroute, met informatie over hun historische achtergrond. De versperringen maken deel uit van de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie die tijdens de bezetting langs de kust van Goeree-Overflakkee werd aangelegd om een mogelijke geallieerde aanval tegen te houden.

Na de bevrijding in 1945 werden veel kustversperringen langs de drukbezochte stranden verwijderd. Dat er nu, tachtig jaar later, opnieuw resten uit het zand zichtbaar worden, kan erop wijzen dat delen van de oorspronkelijke constructies nog in de bodem aanwezig zijn. Door erosie en de werking van golven kunnen deze resten weer aan de oppervlakte komen.

"Afgelopen weekend kwamen er meldingen binnen dat er objecten uit het zand staken. Toen kwamen we erachter dat het verschillende strandversperringen waren die onderdeel uitmaken van de Atlantikwall", vertelt bestuurslid Jack Westhoeve van Stichting WO2GO.

Westhoeve denkt dat de objecten door veranderingen in het strand na tachtig jaar zichtbaar zijn geworden. Hij vermoedt dat de delen van de strandversperringen destijds snel onder het zand zijn verdwenen. "In 1949 is er een hevige storm geweest, vergelijkbaar met die van de Watersnoodramp in 1953. Er zijn toen zelfs bunkers uit de duinen gespoeld. Dit soort versperringen kom je eigenlijk niet zo snel meer tegen, omdat deze kort na de oorlog zijn geruimd voor het toerisme."



Verschillende soorten versperringen

Stichting WO2GO heeft verschillende soorten kustversperringen aangetroffen. Het gaat onder meer om betonnen tetraëders en stalen zogenoemde Tsjechische egels. Daarnaast zijn er mogelijk houten palen gevonden die onderdeel waren van andere strandversperringen.

"Hier kunnen de objecten niet blijven staan, want het strand wordt verhoogd, dan verdwijnen ze weer onder het zand. Als dat gebeurt, kom je er niet meer bij. We gaan proberen drie verschillende objecten te bergen, zodat de rest achter kan blijven. We hebben in feite drie verschillende versperringen gevonden: houten palen die schuin werden ingegraven, soms voorzien van een landmijn bovenop, betonnen versperringen, de zogenoemde tetraëders, en stalen balken, waarvan wij vermoeden dat het Tsjechische egels zijn", aldus Westhoeve.

De stichting wil de objecten een plek geven langs de bunkerroute, voorzien van een informatiepaneel. Daarmee wil WO2GO bezoekers meer inzicht geven in de verdedigingswerken die tijdens de Tweede Wereldoorlog langs de kust van Goeree-Overflakkee zijn aangelegd.

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Door Internetredactie Omroep Archipel