Duinbrand bij de Kwade Hoek
Maandag 3 augustus 2026
Bij natuurgebied de Kwade Hoek in Goedereede is maandagavond 3 augustus 2026 brand uitgebroken in het duingebied. De eerste melding kwam rond 18:30 uur binnen. Volgens de meldkamer was sprake van een flinke rookontwikkeling en een goed zichtbare rookkolom. Vanuit meerdere locaties kwamen meldingen van de brand binnen.
Vanwege het hoge risico op uitbreiding schaalde de brandweer snel op. Meerdere brandweereenheden werden ingezet en extra personeel werd opgeroepen om de brand te bestrijden.
De hulpdiensten roepen mensen op om weg te blijven uit de omgeving, zodat de hulpverlening ongehinderd kan plaatsvinden.
Over de omvang en de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Voor zover bekend zijn er geen meldingen van gewonden.
Dit bericht wordt bijgewerkt zodra meer informatie beschikbaar is.
📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.