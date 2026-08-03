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Duinbrand bij de Kwade Hoek

Duinbrand bij de Kwade Hoek - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Maandag 3 augustus 2026

Bij natuurgebied de Kwade Hoek in Goedereede is maandagavond 3 augustus 2026 brand uitgebroken in het duingebied. De eerste melding kwam rond 18:30 uur binnen. Volgens de meldkamer was sprake van een flinke rookontwikkeling en een goed zichtbare rookkolom. Vanuit meerdere locaties kwamen meldingen van de brand binnen.

Vanwege het hoge risico op uitbreiding schaalde de brandweer snel op. Meerdere brandweereenheden werden ingezet en extra personeel werd opgeroepen om de brand te bestrijden.

De hulpdiensten roepen mensen op om weg te blijven uit de omgeving, zodat de hulpverlening ongehinderd kan plaatsvinden.

Over de omvang en de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Voor zover bekend zijn er geen meldingen van gewonden.

Dit bericht wordt bijgewerkt zodra meer informatie beschikbaar is.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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