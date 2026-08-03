Waterschap bekijkt maatregelen om water beschikbaar te houden





De droogte in het gebied van Waterschap Hollandse Delta houdt aan. Ondanks de regen in het weekend van 25 en 26 juli 2026 is er nog altijd te weinig neerslag gevallen. Ook stroomt er minder water door de Rijn. Daarom houdt het waterschap de bestaande maatregelen in stand. Als het de komende tijd droog blijft, kunnen extra maatregelen nodig zijn.

Volgens het waterschap is de hoeveelheid regen die dit jaar is uitgebleven opgelopen tot ongeveer 300 millimeter. Ook komt er minder zoet water via de Rijn Nederland binnen. Daardoor wordt het moeilijker om voldoende zoet water beschikbaar te houden.

Situatie op Goeree-Overflakkee

Voor Goeree-Overflakkee is de situatie volgens het waterschap vooralsnog relatief gunstig. Het eiland krijgt het grootste deel van het zoete water vanuit het Haringvliet en in mindere mate vanuit het Volkerak en het Krammer. Doordat de Haringvlietsluizen bij een lage rivierafvoer vrijwel gesloten blijven, heeft zout water uit zee weinig invloed op het Haringvliet.

Wel neemt ook op het eiland de druk op de zoetwatervoorraad toe. Op sommige momenten kan minder water worden ingelaten doordat het zoutgehalte in het rivierwater te hoog is. Het waterschap probeert de waterpeilen in de polders daarom zo hoog mogelijk te houden om een reserve op te bouwen voor de komende weken.

Verschillen binnen het eiland

Op de Kop van Goeree is de situatie anders. Daar kan geen zoet water worden aangevoerd en zijn het grond- en oppervlaktewater afhankelijk van de duinen. Door de aanhoudende droogte dalen de waterstanden geleidelijk.

Aan de zuidkant van het eiland, onder meer bij Dirksland en Herkingen, kan op sommige plaatsen zout grondwater omhoogkomen. Dit kan lokaal leiden tot verzilting. Waar mogelijk laat het waterschap zoet water in om het oppervlaktewater door te spoelen. Daarbij kan niet worden gegarandeerd dat alle sloten zoet blijven.

Maatregelen

Op de Kop van Goeree geldt al een onttrekkingsverbod voor de bemalingsgebieden Kilhaven en Wittebrug. Voor de rest van Goeree-Overflakkee zijn op dit moment geen aanvullende beperkingen van kracht.

Daarnaast controleert het waterschap de dijken extra op mogelijke schade door droogte. Door lange droge periodes kunnen scheuren ontstaan in de grond van dijken. Als dat nodig is, worden deze gevuld om de dijken sterk te houden. Het waterschap kan daarnaast maatregelen nemen om de graslaag op dijken te beschermen, bijvoorbeeld door tijdelijk geen dieren op de dijken te laten grazen.

Stuw Hagestein

Rijkswaterstaat heeft stuw Hagestein gedeeltelijk geopend om meer zoet water via de Lek naar het westen te laten stromen. Daarmee wordt geprobeerd te voorkomen dat zout water verder landinwaarts trekt, vooral richting de Hollandse IJssel.

De maatregel heeft gevolgen voor de verdeling van het beschikbare zoete water in West-Nederland. Tegelijkertijd wordt minder zoet water vanuit het Hollands Diep aangevoerd naar het Haringvliet en het Volkerak-Zoommeer. Hierdoor blijft het belangrijk om het beschikbare water zorgvuldig te verdelen.

Verdeling zoet water

De aanhoudende droogte vraagt om een zorgvuldige verdeling van het beschikbare zoete water. Verschillende overheden werken samen om de gevolgen van lage waterstanden en een beperkte aanvoer van zoet water zoveel mogelijk te beperken.

Volgens het waterschap wordt het omgaan met perioden van waterschaarste steeds belangrijker. De verdeling van water vraagt om afstemming tussen organisaties die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer.

Het waterschap vraagt inwoners en bedrijven om bewust met water om te gaan en alleen te gebruiken wat nodig is. Agrariërs wordt gevraagd het gebruik van water voor beregening tijdig door te geven, zodat rekening kan worden gehouden met de beschikbare hoeveelheid water.

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Door Internetredactie Omroep Archipel