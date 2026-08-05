Brandweer Goeree-Overflakkee alert bij iedere natuurbrand door extreme droogte





Zo'n 2000 vierkante meter aan duingebied is maandag 3 augustus 2026 in vlammen opgegaan in Goedereede. Eerder was het ook al raak in de duinen bij Ouddorp. En dinsdag 4 augustus was er een natuurbrand bij De Vliegers in Middelharnis. De brandweer is extra goed voorbereid in deze droge tijd: "Bij een melding worden direct heel veel wagens opgeroepen.

Door Rijnmond en Omroep Archipel

In Goedereede was het maandagavond raak aan het Middelduinpad, in de duinen. "Daar zijn gelijk zes wagens naartoe gestuurd. En we hadden nog twaalf wagens achter de hand", zegt René van der Linden van de Veiligheidsregio Rijnmond daarover. Ook werd een drone ingezet in het gebied. Die bracht in kaart waar het vuur precies zat.

De brand ontstond in een gebied waar ook koeien rondlopen. De dieren zijn ongedeerd gebleven. Rond 21:00 uur was de brand uit. "Door snelle opschaling van de brandweer is verdere uitbreiding voorkomen", liet de brandweer maandagavond al weten.

Grotere inzet

Vanwege de aanhoudende droogte, heeft de brandweer maatregelen genomen. "In heel het land geldt op dit moment een hoog of zeer hoog risico op een natuurbrand. Dus als er brand is, worden direct veel hulpdiensten gealarmeerd. Beter te veel dan te weinig. Als het dan toch blijkt mee te vallen, kunnen we altijd nog afschalen", legt Van der Linden uit.

De woordvoerder gaat verder: "Bij zo'n brand als gisteren in de duinen, weten we dat het lastig is om aan genoeg bluswater te komen. Daarom zetten we extra tankwagens in. Eventueel kunnen we ook een peloton inzetten met grote pompen over een langere afstand, maar dat is gisteren uiteindelijk niet ingezet."

Bij meldingen worden brandweerlieden uit de eigen regio en eventueel Haaglanden en Zeeland opgeroepen. Bij grote branden komt het weleens voor dat ook brandweerlieden uit verdere regio's worden opgeroepen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de grote natuurbrand in Limburg. Toch is volgens Van der Linden niemand uit onze regio opgeroepen om het vuur daar te bestrijden.

Waterschappen

Ook de waterschappen in de regio Rijmond hebben maatregelen genomen vanwege de extreme droogte. Zo zijn alle sluizen van Hoogeemraadschap Delfland in de nacht van dinsdag op woensdag dicht gegaan, zodat er minder zoetwater wegstroomt uit het gebied. Schepen kunnen er dan niet meer door. Ook mag water uit sloten, vaarten, rivieren en meren vanaf woensdag niet meer worden gebruikt om te sproeien. Medewerkers gaan hier ook op controleren.

Op Goeree-Overflakkee geldt er een onttrekkingsverbod voor de bemalingsgebieden Kilhaven en Wittebrug. Op de Kop van Goeree blijven de peilen dalen en is geen wateraanvoer mogelijk. Het waterschap blijft wekelijks overleggen met vertegenwoordigers van LTO uit de regio over de droogte en de gevolgen daarvan. Daarnaast controleert het waterschap de dijken extra op mogelijke schade door droogte. Het waterschap vraagt inwoners en bedrijven om bewust met water om te gaan en alleen te gebruiken wat nodig is.

Het Regionaal Droogte Overleg (RDO) en de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) blijven werken volgens fase 2. Dat betekent dat er sprake is van een feitelijk watertekort.

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