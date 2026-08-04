Minder officiële klachten bij gemeente, meer kritiek op gedrag en besluiten





Inwoners van Goeree-Overflakkee dienden in 2025 minder officiële klachten in bij de gemeente dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag klachtbehandeling over 2024 en 2025. Hoewel het aantal klachten afnam, veranderde de inhoud ervan. Er kwamen relatief meer klachten binnen over het gedrag van ambtenaren en bestuurders, terwijl klachten over trage reacties van de gemeente juist afnamen.

Het aantal geregistreerde klachten daalde van 86 in 2024 naar 68 in 2025. Volgens de gemeente komt dat onder meer door een andere manier van registreren, die in 2021 is ingevoerd. Ook worden meldingen over de openbare ruimte vaker via het meldingssysteem Fixi opgelost, waardoor ze minder vaak uitgroeien tot een officiële klacht.

Leefomgeving

De meeste klachten gingen opnieuw over de leefomgeving. In 2024 had 36 procent van de klachten betrekking op het team Leefbaarheid en Wijk. In 2025 was dat 28 procent. Inwoners klaagden onder meer over het onderhoud van openbaar groen, verkeerssituaties en de afvalinzameling. Ook de inzameling van restafval en de overlast van PMD-zakken kwamen regelmatig terug.

Besluiten en gedrag

Meer dan de helft van de klachten ging over onvrede met een besluit, het gemeentelijk beleid of de werkwijze van de gemeente. Dat aandeel bleef hoog, al daalde het licht van 56 procent in 2024 naar 50 procent in 2025.

Opvallend is de stijging van het aantal klachten over het gedrag van ambtenaren of bestuurders. Dat aandeel nam toe van 10 procent in 2024 naar 22 procent in 2025. De gemeente geeft in het jaarverslag aan hiervoor geen duidelijke verklaring te hebben.

Tegelijkertijd daalde het aandeel klachten over het niet of te laat reageren van de gemeente aanzienlijk: van 28 procent in 2024 naar 16 procent in 2025.

Afhandeling en complexiteit

De gemiddelde afhandeltermijn van een klacht liep op van 5,2 weken in 2024 naar 6,1 weken in 2025. Daarmee werd de wettelijke termijn van zes weken gemiddeld net overschreden. Volgens de gemeente werd dit gemiddelde sterk beïnvloed door één complexe klacht bij het team Vastgoed, waarvan de behandeling 28 weken duurde. Zonder deze zaak zou de gemiddelde afhandeltermijn lager zijn geweest.

Informeel oplossen

Net als in voorgaande jaren koos de gemeente vooral voor een informele aanpak. In 2024 werd 99 procent van de klachten op deze manier afgehandeld. In 2025 werden alle klachten informeel opgelost. Volgens de gemeente zijn een persoonlijk gesprek, een uitleg of een praktische oplossing vaak voldoende om een klacht af te handelen. Daardoor hoefde geen enkele klacht te worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie.

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Door Internetredactie Omroep Archipel