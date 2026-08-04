Streekmuseum krijgt subsidie voor digitalisering duizenden historische objecten





Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk krijgt landelijke subsidie voor de overstap naar een nieuw systeem om de museumcollectie digitaal vast te leggen. Met de bijdrage uit het programma Versnellen 2026 van het Netwerk Digitaal Erfgoed kan het museum de registratie van ruim 15.000 objecten verbeteren en informatie over de collectie beter beschikbaar maken.

De subsidie is toegekend door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, dat namens het Netwerk Digitaal Erfgoed de regeling uitvoert. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf en invoering van een nieuw registratiesysteem dat voldoet aan landelijke afspraken voor het bewaren en delen van erfgoedinformatie.

Het huidige systeem van het museum is verouderd. Daardoor is het lastiger om gegevens over voorwerpen volledig vast te leggen, foto’s te bewaren en informatie uit te wisselen met andere erfgoedinstellingen. Met het nieuwe systeem krijgt ieder object een vaste digitale registratie en kunnen meer afbeeldingen en documenten worden toegevoegd.

De collectie van het Streekmuseum bestaat uit voorwerpen die de geschiedenis van Goeree-Overflakkee laten zien. Het gaat onder meer om klederdracht, landbouwgereedschap, voorwerpen uit de Romeinse handelsnederzetting bij Goedereede en persoonlijke verhalen en objecten uit de periode van de Watersnoodramp van 1953.

Door de nieuwe werkwijze kan het museum de collectie beter delen met landelijke erfgoedplatforms, zoals Collectie Nederland. Het museum heeft zich daarnaast aangesloten bij het Netwerk Digitaal Erfgoed, waarin musea, archieven en bibliotheken samenwerken aan het digitaal bewaren van historische collecties.

Door de overstap naar het nieuwe systeem krijgt het museum te maken met hogere kosten voor opslag en beheer. Het museum meldt dat het daarom nieuwe leden zoekt voor de Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee.

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Door Internetredactie Omroep Archipel