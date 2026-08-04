Geen gevolgen verwacht voor Goeree-Overflakkee na sluiting cellencomplexen





De sluiting van drie cellencomplexen binnen de politie-eenheid Rotterdam heeft volgens de gemeente Goeree-Overflakkee geen directe gevolgen voor de veiligheid op het eiland. Wel krijgt Goeree-Overflakkee extra aandacht vanwege de grote oppervlakte en de langere reisafstanden.

Aanleiding voor het bericht zijn vragen van de SGP begin juli 2026 over de gevolgen van de sluiting. De politie-eenheid Rotterdam brengt het aantal cellencomplexen terug van zes naar drie. De locaties Rotterdam/Marconiplein, Rotterdam/Zuidplein en Dordrecht blijven open. De complexen in Rotterdam/Doelwater en Nissewaard sluiten in 2026. Capelle aan den IJssel was al tijdelijk gesloten en blijft dicht.

Meer personeel voor opsporing

Volgens de politie is de huidige celcapaciteit ruim voldoende. De zes complexen beschikken samen over 228 cellen, maar worden gemiddeld voor ongeveer 44 procent gebruikt. Door minder locaties open te houden komt volgens de politie personeel vrij voor onder meer de opsporing en de basisteams. Zo kunnen reisbewegingen voor de recherche (opsporing) door speciale maatregelen zelfs afnemen, wat de afhandeling van heterdaad-arrestaties efficiënter maakt dan in de huidige situatie.

Uit onderzoek naar de gevolgen blijkt dat aanrijtijden iets kunnen toenemen, maar binnen de normen blijven. Om problemen te voorkomen worden onder meer nieuwe werkafspraken gemaakt en wordt gewerkt met maatregelen zoals betere cellenregie en technische hulpmiddelen. Bovendien gaat de meldkamer voertuigen strategisch positioneren (indien nodig over districtsgrenzen heen) om te garanderen dat er altijd regionale dekking is voor spoedmeldingen, ondanks de langere ritten naar een cellencomplex. Voor eenvoudige zaken waarbij geen extra zorg nodig is, worden tijdelijke ophoudfaciliteiten op lokale politiebureaus ingericht.

De politie verwacht dat gemeenten geen gevolgen merken van de sluitingen. Wel wordt de situatie de komende tijd gevolgd. Over een jaar volgt een evaluatie, waarvan de resultaten ook met de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee worden gedeeld.

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Door Internetredactie Omroep Archipel