 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Brandweer ingezet bij brand in natuurgebied De Vliegers

Foto behorende bij Brandweer ingezet bij brand in natuurgebied De Vliegers
Foto behorende bij Brandweer ingezet bij brand in natuurgebied De Vliegers
Foto behorende bij Brandweer ingezet bij brand in natuurgebied De Vliegers
Foto behorende bij Brandweer ingezet bij brand in natuurgebied De Vliegers
Foto behorende bij Brandweer ingezet bij brand in natuurgebied De Vliegers
Foto behorende bij Brandweer ingezet bij brand in natuurgebied De Vliegers
Foto behorende bij Brandweer ingezet bij brand in natuurgebied De Vliegers
Foto behorende bij Brandweer ingezet bij brand in natuurgebied De Vliegers

Dinsdag 4 augustus 2026

Dinsdagmiddag 4 augustus 2026 is brand uitgebroken in natuurgebied De Vliegers bij Middelharnis, tussen de Zuidelijke Randweg en de Oudelandsedijk.


De brandweer werd hiervoor om 14:52 uur gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer bleek langs het Vliegerspad een flink aantal vierkante meters droog gras en bossages in brand te staan. Vanwege de droogte en de omvang van de brand schaalde de brandweer snel op en werden extra eenheden ingezet om uitbreiding van de brand te voorkomen.

Er werd ook een tankwagen ingezet die de tankautospuiten van bluswater voorzag. Om 16:18 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Dat betekent dat de brand onder controle was en zich niet verder kon verspreiden. Even later was de brand volledig geblust.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Delen Atlantikwall komen na 80 jaar weer tevoorschijn op strand van Ouddorp
Delen Atlantikwall komen na 80 jaar weer tevoorschijn op strand van Ouddorp
Minder officiële klachten bij gemeente, meer kritiek op gedrag en besluiten
Minder officiële klachten bij gemeente, meer kritiek op gedrag en besluiten
Geen gevolgen verwacht voor Goeree-Overflakkee na sluiting cellencomplexen
Geen gevolgen verwacht voor Goeree-Overflakkee na sluiting cellencomplexen
Streekmuseum krijgt subsidie voor digitalisering duizenden historische objecten
Streekmuseum krijgt subsidie voor digitalisering duizenden historische objecten
Duinbrand bij de Kwade Hoek
Duinbrand bij de Kwade Hoek
Waterschap bekijkt maatregelen om water beschikbaar te houden
Waterschap bekijkt maatregelen om water beschikbaar te houden
Steeds meer reizigers slapen gratis in tuinen op Goeree-Overflakkee
Steeds meer reizigers slapen gratis in tuinen op Goeree-Overflakkee
Celstraf na vondst van fraudehulpmiddelen in vakantiehuisje in Ouddorp
Celstraf na vondst van fraudehulpmiddelen in vakantiehuisje in Ouddorp
Dorpsraad Dirksland pleit voor extra maatregelen op Philipshoofjesweg
Dorpsraad Dirksland pleit voor extra maatregelen op Philipshoofjesweg
Brand op berg in Vliedpark Sommelsdijk
Brand op berg in Vliedpark Sommelsdijk