Brandweer ingezet bij brand in natuurgebied De Vliegers





Dinsdagmiddag 4 augustus 2026 is brand uitgebroken in natuurgebied De Vliegers bij Middelharnis, tussen de Zuidelijke Randweg en de Oudelandsedijk.

De brandweer werd hiervoor om 14:52 uur gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer bleek langs het Vliegerspad een flink aantal vierkante meters droog gras en bossages in brand te staan. Vanwege de droogte en de omvang van de brand schaalde de brandweer snel op en werden extra eenheden ingezet om uitbreiding van de brand te voorkomen.

Er werd ook een tankwagen ingezet die de tankautospuiten van bluswater voorzag. Om 16:18 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Dat betekent dat de brand onder controle was en zich niet verder kon verspreiden. Even later was de brand volledig geblust.

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Door Internetredactie Omroep Archipel