Boer redt automobilisten uit de sneeuw

Even niet op het land of in de schuur werken, maar gestrande automobilisten uit de sneeuw trekken. Op de boerderij van Pieter van Kempen in Nieuwe-Tonge loopt het met dit winterweer net wat anders dan normaal. “Van de week hebben we al een auto vlot getrokken en vanochtend ook alweer twee”, vertelt de boer.

“Mijn neef Ralph was aan het sneeuwschuiven vanochtend en heeft doorgegeven dat er een auto vast zat. Hij hing half in de berm, dus we konden hem helpen. Als een auto echt in het water ligt of een situatie te gevaarlijk is, kunnen wij ook niets doen en moet je wachten op een bergingsbedrijf. Maar op dit moment duurt dat waarschijnlijk wel even”, geeft hij aan.

Hij is blij te kunnen helpen. “Op het land is het nu natuurlijk niet heel druk en wij hebben groot materieel genoeg om in de sneeuw te kunnen rijden en te kunnen helpen. Als je auto net van de weg is geraakt, is een sleepje zo gemaakt. Het is mooi om de omgeving zo te kunnen dienen en iemand zo weer op weg te kunnen helpen.” Pieter heeft voor de weersomstandigheden zelfs zijn bezetting opgeschaald. “Van de week waren we maar met zijn tweeën bezig, maar nu zijn we met z’n vieren aan het werk.” Meestal komt een melding via via bij hem binnen. “Het is bijzonder hoe dat gaat, dan krijg je bijvoorbeeld een belletje van de neef van de buurman die dan weer een boer kent”, lacht hij.

Zijn tip als je ergens in de polder vast zit in de sneeuw? “Klop even bij een boer aan en misschien kan hij je met een trekker of verrijker helpen zodat je verder kan rijden.”

Door Internetredactie Omroep Archipel