Boeren op Goeree-Overflakkee zien kansen in stikstofaanpak

Landbouwminister Femke Wiersma heeft vrijdag 25 april 2025 een startpakket aan stikstofmaatregelen gepresenteerd. De nadruk ligt vooral op het aanpassen van regels. Dat zorgt voor gemengde reacties, ook op Goeree-Overflakkee.

Door Jelle Gunneweg

Door de focus op regelgeving is er weinig zicht op daadwerkelijke vermindering van de stikstofuitstoot. Kwetsbare natuur blijft daardoor overbelast, tot teleurstelling van natuurorganisaties, woningcorporaties en ondernemersorganisatie VNO-NCW. Toch is er ook optimisme: pluimveehouder Hanneke de Baar uit Den Bommel ziet kansen in de nieuwe koers.

