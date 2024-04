Boete of ontheffing? De regels voor het parkeren van caravans

Binnenkort gaan veel mensen weer op vakantie en maken ze hun caravans of campers klaar voor vertrek. Vaak gebeurt dit voor de deur. Om ervoor te zorgen dat de wegen veilig en toegankelijk blijven, gelden er regels voor het parkeren van caravans op de openbare weg.

Wat zegt de wet

Volgens de wet mag een caravan niet langer dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd staan. Deze regel is bedoeld om overlast voor omwonenden te voorkomen en onnodig gebruik van parkeergelegenheid in woonwijken tegen te gaan. Dezelfde regels gelden ook voor campers, aanhangwagens en vouwwagens. Overtredingen kunnen resulteren in een boete. Wil je langer parkeren? Dan moet je een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Wat kun je doen bij overlast

Ervaar je overlast van een caravan, aanhanger of camper in jouw buurt? Het is altijd het beste om eerst het gesprek aan te gaan met de eigenaar. Probeer op een beleefde manier aan te geven dat je de situatie als onprettig ervaart. Als dit niet leidt tot een oplossing, kun je de overlast melden bij de gemeente. Dit kan eenvoudig via de Fixi app.



Door Internetredactie Omroep Archipel