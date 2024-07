Chr. Mannenkoor Door Eendracht Verbonden zoekt nieuwe dirigent

Voor de tweede keer in vijf jaar tijd is Chr. Mannenkoor Door Eendracht Verbonden op zoek naar een nieuwe dirigent. De huidige dirigent heeft een benoeming ontvangen als fulltime evangelist in Oosterhout en zal verhuizen.

Het mannenkoor is een regionaal Christelijk interkerkelijk mannenkoor op Goeree-Overflakkee. Het koor telt circa 25 enthousiaste leden en richt zich op het uitvoeren van Nederlandstalige psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Er worden jaarlijks 8 tot 10 uitvoeringen gegeven, en de repetities vinden elke vrijdagavond plaats van 19:30 tot 21:30 uur.

Er wordt gezocht naar een dirigent die:

Ervaring heeft met het dirigeren van een koor

Bij voorkeur een opleiding in koordirectie heeft gevolgd

Enthousiast en stimulerend is, met aandacht voor koorklank en uitspraak

De christelijke identiteit van het koor kan onderschrijven

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Wim Hansen via telefoonnummer 06-31570376 of mannenkoorstellendam@gmail.com.



Door Internetredactie Omroep Archipel