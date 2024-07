Explosie bij voordeur in Stellendam

In de vroege ochtenduren van zondag 21 juli 2024 vond er rond 02:30 uur een explosie plaats bij de voordeur van een woning aan de Botter in Stellendam. De voordeur van de woning is zwaar beschadigd, het glas is volledig uit de deur geslagen. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident, maar de materiële schade is aanzienlijk.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de daders van de explosie.



Door Internetredactie Omroep Archipel