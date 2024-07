Hoe Goeree-Overflakkee haar tekorten van 9 miljoen tegen 2028 wil aanpakken

Het is niet realistisch te verwachten dat gemeenten met veel minder geld hetzelfde kunnen doen om het leven in dorpen en steden leefbaar te houden.

De gemeente Goeree-Overflakkee gaat de komende periode gebruiken om de mogelijkheden voor bezuinigingen verder in kaart te brengen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad zich in het tweede kwartaal van 2025 buigt over de te maken keuzes.

Dit werd duidelijk bij de vaststelling van de Kadernota in de gemeenteraad op 11 juli 2024. In de Kadernota staan de plannen voor de komende jaren en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Voor 2025 is de begroting sluitend, maar vanaf 2026 is dat niet meer het geval. De tekorten lopen op tot ruim 9 miljoen euro in 2028.

Net als veel andere gemeenten in Nederland moet Goeree-Overflakkee bezuinigen om de financiën op orde te houden. Dit komt onder andere doordat de Rijksoverheid flink bezuinigt op alle gemeenten. Vanaf 2026 ontvangt Goeree-Overflakkee hierdoor 3,5 miljoen euro minder. Zelfs als de Rijksbezuiniging niet doorgaat, dreigen er rode cijfers door hoge ambities en een gebrek aan beschikbare middelen.

De gemeente blijft zich inzetten om bij het Rijk onder de aandacht te brengen dat de geplande Rijksbezuiniging niet moet doorgaan. Dit gebeurt ook in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Het kabinet heeft gemeenten hard nodig om alle ambities te realiseren,” stelt wethouder Jaap Willem Eijkenduijn. “Deze bezuiniging heeft vervelende consequenties. Het is niet realistisch te verwachten dat gemeenten met veel minder geld hetzelfde kunnen doen om het leven in dorpen en steden leefbaar te houden.”

Naast de dialoog met het Rijk brengt de gemeente zorgvuldig in kaart wat de mogelijkheden zijn om te bezuinigen. Wat zijn de effecten? Bespaart het echt geld of leidt het op de langere termijn tot extra kosten? Dit proces begon eerder dit jaar, en de eerste ophaalronde is inmiddels afgerond. Na de zomervakantie begint ronde twee, waarin de eerdere mogelijkheden grondiger worden onderzocht en nieuwe opties worden bekeken.

De gemeente onderzoekt bijvoorbeeld of een deel van de reserves kan worden gebruikt om de tekorten tegen te gaan. Andere opties die op tafel liggen zijn bijvoorbeeld de noodzaak van een nieuw zwembad of nieuwbouw van scholen, en of de gemeente kan volstaan met een mindere kwaliteit van onderhoud van wegen, pleinen en groen. Ook wordt gekeken naar het functioneren van de eigen organisatie.

Alle informatie uit de ophaalrondes wordt met een advies aangeboden aan de gemeenteraad, die uiteindelijk de keuzes maakt.

De gemeente heeft drie knoppen waaraan gedraaid kan worden. De eerste knop betreft de wettelijke en niet-wettelijke taken: Is de gemeente verplicht iets te doen? Zo nee, weegt de meerwaarde dan op tegen de kosten?

De tweede knop is het bijstellen van ambities. De derde knop is het ‘opbrengend vermogen’: kan de gemeente zorgen dat er meer geld binnenkomt? Daarbij wordt ook gekeken naar de gemeentelijke heffingen, die op Goeree-Overflakkee relatief laag zijn in vergelijking met andere gemeenten.

Volgens de wethouder zijn er vele mogelijkheden, maar hij wil niet vooruitlopen op de keuzes die gemaakt moeten worden. “We weten dat het pijn gaat doen en dat we er allemaal iets van gaan merken. Dus laten we het vooral zorgvuldig doen. Die tijd is er, dus die gebruiken we ook.”



Door Internetredactie Omroep Archipel