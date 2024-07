Een zomer vol uitdagingen voor wijkagent Arij Weijler in Ouddorp

Het werk van een wijkagent in een toeristisch gebied zoals Ouddorp biedt een inkijk in de dynamiek van politiewerk tijdens het hoogseizoen. Gedurende de zomermaanden neemt de bevolking van Ouddorp aanzienlijk toe door de toestroom van toeristen. In deze periode is Arij Weijler, wijkagent in Ouddorp, dan ook vaker op en rond het strand aanwezig.

Camera-journalist Ron Broekhart liep een dagje mee met de camera en legde vast wat Arij Weijler tegenkwam in zijn werk. Bij aankomst in Ouddorp werd Weijler direct ingeschakeld door de handhaving van de gemeente. Het assisteren van collega's en gemeentelijke handhavers vormt een belangrijk onderdeel van zijn takenpakket. Daarnaast blijft surveillance in het buitengebied een noodzaak, aangezien het strand en de duinen tot het werkgebied van de wijkagent behoren.

Een bezoek aan de reddingsbrigade en collega's in nabijgelegen toeristische trekpleisters zoals Renesse en Port Zélande mocht ook niet ontbreken.



Door Internetredactie Omroep Archipel