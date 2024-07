Multidisciplinaire oefening op strand Ouddorp

Woensdagavond 17 juli 2024 hielden de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en de Reddingsbrigade een multidisciplinaire oefening op het strand bij Ouddorp. Het scenario was een ernstig incident voor de kust waarbij een explosie plaatsvond op een vaartuig.

Er waren 8 slachtoffers. Op het dek, in de machinekamer, maar ook in het water. Het doel van de oefening was het verbeteren van de communicatie tussen de hulpdiensten op het strand en de overdracht van de slachtoffers aan de ambulance.

Bij de oefening sloot ook de politiehelikopter aan. Deze kan vanuit de lucht met een warmtebeeldcamera zoeken naar slachtoffers, maar kan ook een zelfopblaasbare reddingsboei, de zogenoemde Rescue Stick, naar een drenkeling gooien. Na de oefening landde de politiehelikopter om onderling ervaringen uit te wisselen en uitleg te geven over wat zij kunnen betekenen bij een dergelijke noodsituatie.



Door Internetredactie Omroep Archipel