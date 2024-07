Zomeractiviteiten op Goeree-Overflakkee

In de zomervakantie is er op Goeree-Overflakkee van alles te doen en te beleven. Bewegen is gezond, in welke vorm dan ook. Dus blijf ook in de zomervakantie van 2024 lekker in beweging. Er zijn dagelijks verschillende sportevenementen en -activiteiten waar je aan deel kunt nemen.

Leer een nieuwe sport, op het strand of op het water. Doe mee aan een bootcamp- of yogales of maak een wandeling door de natuur. Ook worden er diverse excursies, wandelingen en (kinder)activiteiten georganiseerd. Kijk op de website www.visitgo.nl/doe en ontdek wat er allemaal op het eiland te doen is.



Door Internetredactie Omroep Archipel