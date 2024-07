Omroep Archipel blijft publieke omroep voor Goeree-Overflakkee

Het heeft even geduurd, maar het is nu officieel: het Commissariaat voor de Media heeft maandag 22 juli 2024 besloten om Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee, bekend als Omroep Archipel, opnieuw aan te wijzen als de lokale publieke media-instelling voor de gemeente Goeree-Overflakkee. De aanvraag van Stichting FomixMedia is afgewezen.

Dit besluit is een belangrijke mijlpaal voor Omroep Archipel. Sinds 1 januari 2024 is de publieke omroeporganisatie bezig met een professionaliseringsslag om te voldoen aan de hedendaagse eisen van een lokale publieke media-instelling. Dankzij subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek zijn er vanaf begin 2024 professionals in dienst genomen, wat heeft geresulteerd in meer professionele nieuwsreportages op internet, radio en televisie.

Dankbaar

Directeur-bestuurder van Omroep Archipel, Arjan Huizer, reageert op het besluit van het Commissariaat: “Blij en dankbaar! Het is een gigantische opgave om een organisatie, die voorheen alleen afhankelijk was van vrijwilligers, om te vormen naar een media-instelling die dagelijks journalistieke content moet leveren. Het wachten op de goedkeuring om door te gaan met wat we op 1 januari zijn begonnen, was niet altijd gemakkelijk. Het voelde als een taak die maar op je lijstje bleef staan en die we allemaal zo graag wilden afvinken. Dat hebben we nu eindelijk kunnen doen!”

Een van de journalisten die sinds 2024 in dienst is, is Danny Rijkels. Voorheen was hij vrijwilliger bij de omroep, na een sollicitatieprocedure werd hij aangenomen als allround-journalist. “Ik ben ontzettend blij met de toewijzing van de uitzendvergunning,” zegt Danny. “Dit betekent dat we ons werk kunnen blijven voortzetten en naar de toekomst kunnen kijken. Het is een prachtige erkenning voor al het harde werk dat wij met ons team hebben verricht. Ik kijk er enorm naar uit om de komende vijf jaar verder te bouwen aan een moderne streekomroep die elke inwoner van Goeree-Overflakkee verbindt en informeert!”

Lokale omroepen in Nederland worden in hun professionaliseringstraject begeleid door een coördinator van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Bij Omroep Archipel is dat Anne Peetoom, journalist, programmamaker en docent in (onderzoeks)journalistiek, media en onderwijs. "Omroep Archipel is voortvarend bezig met de professionalisering als streekomroep voor Goeree-Overflakkee. Dat traject wordt met deze vergunning terecht onderstreept. Als mentor ben ik daar blij mee," aldus Anne Peetoom.

Vergunningsprocedure

Een vergunning voor een lokale omroep wordt altijd afgegeven voor een periode van vijf jaar. De vergunning van Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee verliep officieel op 9 maart 2024. Daarom moest de huidige omroep in 2023 opnieuw een aanvraag indienen. Nieuwkomers krijgen daarbij ook een kans op de vergunning. Zowel Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee als Stichting FomixMedia dienden een aanvraag in. Beide aanvragen werden door het Commissariaat doorgestuurd naar de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee voor advies.

Op 25 januari 2024 bracht de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een advies uit waarin zij aangaf dat Omroep Archipel het beste in staat was om de functie van lokale publieke media-instelling te vervullen. Hierop volgde het voorlopige besluit van het Commissariaat om Omroep Archipel opnieuw aan te wijzen. Echter, FomixMedia diende op 19 maart 2024 een zienswijze in, waardoor de huidige omroep in een gedoogperiode terechtkwam omdat de vergunning op 9 maart was verlopen. De zienswijze van FomixMedia leidde tot verdere vragen van het Commissariaat aan de gemeente Goeree-Overflakkee, die op 20 juni 2024 werden beantwoord.

Het Commissariaat liet in schrijven weten dat FomixMedia verschillende bezwaren uitte in hun zienswijze. Ze betoogden dat de gemeente onvoldoende inspanningen had geleverd om de samenwerking tussen beide partijen te bevorderen. De gemeente reageerde hierop door te verklaren dat er meerdere pogingen waren ondernomen om FomixMedia uit te nodigen voor een gesprek. Een geplande afspraak op 11 januari 2024 werd door FomixMedia echter afgezegd vanwege een late uitnodiging. De wethouder stelde dat een later tijdstip ook mogelijk was als dat zou helpen bij een betere voorbereiding. Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er daarna geen verdere communicatie meer is geweest over dit onderwerp tussen de gemeente en FomixMedia.

Hoewel het Commissariaat het belang van samenwerking op lokaal niveau onderstreept, vind het dat de gemeente heeft voldaan aan de wettelijke taak zoals vastgelegd in de Mediawet. De gemeente heeft immers altijd een faciliterende rol om partijen met elkaar in gesprek te laten gaan. Indien partijen van deze uitnodiging weinig of geen gebruik willen maken, kan dit als voldoende worden geacht voor het vervullen van de wettelijke taak.

Ook andere bezwaren van FomixMedia waren voor het Commissariaat geen reden om het advies van de gemeente in twijfel te trekken. Op basis van alle overwegingen en het advies van de gemeenteraad heeft het Commissariaat besloten om Omroep Archipel aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor Goeree-Overflakkee voor de periode van 9 maart 2024 tot 9 maart 2029.



Door Internetredactie Omroep Archipel