Ontdek het boerderijleven tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen elke woensdagmiddag genieten van leuke en leerzame activiteiten op zorgboerderij De Bonte Koe in Sommelsdijk. Op een speelse manier leren kinderen over het boerderijleven, terwijl de medewerkers van De Bonte Koe hun werk kunnen laten zien.

De Bonte Koe is een bijzondere plek, gelegen tussen Sommelsdijk en Dirksland. De boerderij biedt ondersteuning aan mensen met een zorgvraag. Dana van Oostveen, begeleider bij zorgboerderij De Bonte Koe, legt uit: "Bij ons werken mensen die extra begeleiding nodig hebben. We bieden hen een zinvolle dagbesteding op verschillende vlakken, zoals glas-in-lood werk, in lunchroom Entree en werkplaats De Werkbank in Middelharnis. Daarnaast hebben we een creatieve afdeling waar mensen mozaïeken maken en hout branden."

Op De Bonte Koe kunnen cliënten hun dag op een betekenisvolle manier invullen. "Het is belangrijk dat mensen hun dag zinvol invullen en zich gewaardeerd voelen. Ze komen hier met een glimlach en vertrekken ook zo," aldus Van Oostveen. Tijdens de zomervakantie organiseert De Bonte Koe op woensdagmiddagen verschillende activiteiten voor kinderen. Van Oostveen vertelt enthousiast over de Bonte Koe-middagen: "We hebben een boerengolf opgezet waarbij we samen met onze cliënten de holes hebben gegraven. Daarnaast kunnen kinderen dieren aaien en voeren, zoals pony's, schapen, varkens en kippen. Ook kunnen ze houten koetjes versieren en racen met kruiwagens door de fruitbomen heen." De activiteiten zijn niet alleen leuk, maar geven de kinderen ook een goed beeld van het boerderijleven. "We willen de kinderen laten kennismaken met De Bonte Koe als zorgboerderij en laten zien wat hier aan fruit en groente groeit," zegt Van Oostveen.

Positieve reacties

De reacties op de activiteiten zijn zeer positief. "Onze cliënten vinden het geweldig om trots te laten zien waar ze werken. Sommigen geven rondleidingen, terwijl anderen uitleg geven over het boerengolfspel. Ze doen dit met een glimlach van oor tot oor. Veel mensen hebben nog nooit van het begrip zorgboerderij gehoord. Als ze hier eenmaal zijn, komt het echt binnen. Iedereen gaat met een positief gevoel naar huis," aldus Van Oostveen.

De activiteiten vinden plaats van 13:30 tot 15:00 uur en lopen tot en met 21 augustus 2024. Om deel te nemen aan de woensdagmiddagactiviteiten is het fijn als ouders hun kinderen van tevoren aanmelden. Dit kan telefonisch via het nummer 0187 47 07 80.



Door Danny Rijkels