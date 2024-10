Bomen, insectenhotels en diervriendelijke doorgangen langs N59

De provincie Zuid-Holland gaat de N59 groener maken. Met extra bomen en andere maatregelen gaan de biodiversiteit en natuurlijke balans in de omgeving van Goeree-Overflakkee erop vooruit. De provincie werkt hiervoor samen met Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en de gemeente.

Naast de nieuwe bomen komen er rond de N59 ook insectenhotels en natuurvriendelijke oevers. Ook worden afrasteringen verplaatst, zodat dieren als reeën, dassen, kikkers en salamanders betere doorgangsroutes krijgen, zonder de weg te hoeven passeren. Bestaande bomenrijen worden uitgebreid om als veilige oversteekplaats te fungeren voor vogels en vleermuizen.

Uilenrollen

In 2023 zijn er aanpassingen gedaan aan de N59 om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Zo zijn er onder meer 'uilenrollen' op de hectometerpaaltjes geplaatst, zodat roofvogels die niet gebruiken om op te landen. Ook is er een rijbaanscheiding geplaatst, zodat frontale botsingen niet meer mogelijk zijn. Deze nieuwe ecologische ingrepen dragen niet alleen bij aan het herstel en de versterking van de lokale biodiversiteit, maar hebben ook een belangrijke functie in de bredere duurzaamheidsdoelen van de provincie.

"Met deze maatregelen geven we de natuur meer ruimte langs de N59 en verbinden we leefgebieden van dieren", legt gedeputeerde Frederik Zevenbergen van Verkeer en Vervoer uit. "We willen de flora en fauna beschermen en tegelijkertijd de impact van de infrastructuur op de natuur verkleinen. Ook wordt de kans kleiner dat dieren de weg oversteken."

Hinder

De werkzaamheden zijn begonnen op maandag 7 oktober 2024 en zijn naar verwachting klaar in het voorjaar. In deze periode kunnen omwonenden enige hinder ondervinden van extra verkeersmaatregelen en het geluid van machines. De N59 hoeft niet volledig te worden afgesloten voor deze werkzaamheden.

"De langetermijnvoordelen van het project zullen zowel voor de natuur als voor de weggebruikers van de N59 aanzienlijk zijn", zegt Zevenbergen. "Het project is een investering in de toekomst van het gebied, waarin duurzaamheid en verkeersveiligheid hand in hand gaan."



Door Internetredactie Omroep Archipel