Boot in brand langs havenkanaal Middelharnis

In de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 februari 2023 moest de brandweer uitrukken naar de Westhavendijk in Middelharnis. Langs het havenkanaal was brand uitgebroken in een boot die daar lag afgemeerd. Toen de brandweer arriveerde stond de boot in lichterlaaie.

Naast de brandweer is ook de KNRM ter plaatse geweest. Er vielen geen gewonden. De boot is totaal verwoest.