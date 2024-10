Bosbingo in de bossen van Goeree-Overflakkee

Staatsbosbeheer heeft een leuke en educatieve activiteit gelanceerd voor de bossen binnen Goeree-Overflakkee: bosbingo. Met speciaal ontworpen bingokaarten, vol met typische plant- en diersoorten uit de regio, kunnen jong en oud spelenderwijs ontdekken wat de natuur op het eiland te bieden heeft.

Of je nu een kikker, een ree of een vlinder wilt spotten, de bosbingo is een ideale manier om meer te leren over de flora en fauna in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer.



Door Internetredactie Omroep Archipel