Boskalis Beach Cleanup Tour strijkt neer op Goeree-Overflakkee

In 2024 vindt alweer de 11e editie van de Boskalis Beach Cleanup Tour plaats, waarbij ook aandacht uitgaat naar de stranden op Goeree-Overflakkee. De tour levert een belangrijke bijdrage aan een schone en mooiere kustlijn. Frank Reek van Stichting Noordzee vertelt over deze schoonmaakactie en hoe mensen kunnen deelnemen aan de etappes op Goeree-Overflakkee.

Door Danny Rijkels

"De Beach Cleanup Tour is een evenement dat wij als Stichting Noordzee nu voor de 11e keer organiseren," legt Frank Reek uit. "We maken een tour langs de hele Nederlandse kust: 15 dagen, 30 etappes, en de hele Nederlandse kust wordt in één keer schoongemaakt."

Volgens Reek is er in de afgelopen tien jaar zowel veel als weinig veranderd. "Het probleem is nog lang niet opgelost, maar we zien wel een aantal voorzichtige trends. Het afval neemt een heel klein beetje af, maar dat is geen reden om enthousiast te worden. Sommige soorten afval, zoals sigarettenpeuken, blijken hardnekkig." Reek benadrukt dat sigarettenpeuken een groot probleem vormen: "Het strand wordt vaak als asbak gebruikt, wat erg vervuilend is. Gelukkig zien we wel dat maatregelen effect kunnen hebben. Bijvoorbeeld, de Brouwersdam is sinds dit voorjaar rookvrij, en we zijn benieuwd of we daar verschil gaan zien in het aantal peuken."

Hoewel de tour specifieke educatieve activiteiten mist, zijn er wel op sommige etappes medewerkers van Stichting Noordzee aanwezig die ecologische en biologische kennis delen. "Op sommige plekken hebben we ook de Noordzeekraam staan, waar bezoekers meer te weten kunnen komen over de impact van afval," zegt Reek. "Dat is helaas niet het geval bij de etappes op Goeree-Overflakkee maar wel op 8 augustus in Rockanje."

Reek ziet geen groot verschil in betrokkenheid tussen verschillende regio's: "Op elke etappe komen we veel enthousiaste mensen tegen, ook op Goeree-Overflakkee. Op de Kwade Hoek organiseren we samen met partners een bijzondere natuureditie, wat altijd een gemotiveerde groep trekt." Er is ook een goede samenwerking met lokale overheden. "Het rookvrije strand is mede het resultaat van goed contact met gemeentes," vertelt Reek. "Opruimen is leuk, maar oplossen is beter. Daarom verzamelen we ook data om het probleem op te lossen."

Een dag als vrijwilliger

Op een typische clean-up dag verzamelen de deelnemers zich op de eindplek van de etappe. "We lopen etappes van 5 tot 9 kilometer en maken het strand schoon tussen de waterlijn en de duinlijn," legt Reek uit. "Vrijwilligers moeten hun eigen water, zonnebrand en lunchpakket meenemen, wij zorgen voor handschoenen, knijpers en afvalzakken."

Op 6 augustus zal de Beach Cleanup Tour plaatsvinden in Ouddorp en op 7 augustus bij de Kwade Hoek. Mensen die willen deelnemen aan de Beach Cleanup Tour op de stranden van Goeree-Overflakkee kunnen zich aanmelden via de website beachcleanuptour.nl. "Daar staan alle etappes op en je kunt je per etappe aanmelden," aldus Reek.

De Boskalis Beach Cleanup Tour speelt een cruciale rol in het schoonhouden van de Nederlandse kustlijn en draagt bij aan bewustwording over het afvalprobleem. Dankzij de inzet van vrijwilligers en samenwerking met lokale overheden en organisaties wordt stap voor stap gewerkt aan een schonere en mooiere kustlijn.

Beluister nu via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.