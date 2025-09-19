Bosonderhoud voor de bomen en de patrijs

Van eind september tot en met oktober 2025 voert Staatsbosbeheer verschillende beheerwerkzaamheden uit in diverse bossen op Goeree-Overflakkee. De werkzaamheden zijn bedoeld om de veiligheid te verbeteren en de biodiversiteit in de regio te versterken.

In de afgelopen jaren zijn veel essen op Goeree-Overflakkee getroffen door essentaksterfte, wat heeft geleid tot een verhoogd risico van vallende takken en instabiele bomen. Ook dit jaar worden zieke bomen verwijderd die mogelijk gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. Daarnaast worden wandelpaden onderhouden, en worden sloten en bosranden schoongemaakt. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde paden tijdelijk afgesloten worden. Dit zal ter plekke worden aangegeven.

Bosranden

Staatsbosbeheer combineert de werkzaamheden met het verbeteren van de bosranden. Op verschillende locaties wordt gewerkt aan het creëren van een zogenaamde "kern-mantel-zoom", een natuurlijke overgang van struiken naar bomen. Dit versterkt de biodiversiteit en draagt bij aan een levendiger bos. Deze aanpak zorgt ervoor dat de randen van de bossen gevarieerder worden, wat gunstig is voor zowel de natuur als voor de recreatie.

De werkzaamheden vinden plaats in het Herkingsebos, Paardengatbos, Battenoordse Bos en Herkingen Oost. In deze gebieden worden wandelpaden verbreed om het onderhoud van de sloten door het waterschap te vergemakkelijken en de waterkwaliteit te waarborgen. Dit maakt de paden bovendien beter toegankelijk voor recreanten en vergemakkelijkt regulier beheer. In het Smalle Gooi en Zuiderlandse Bos wordt specifiek gewerkt aan het aanpakken van essentaksterfte. Hier worden na de verwijdering van zieke bomen verschillende soorten struiken terug geplant om de natuurlijke overgang van de bosranden te versterken.

De patrijs

Langs de Kraaijensteinsedijk wordt gewerkt aan de verbetering van de leefomgeving van de patrijs, een vogel die gedijt in een afwisselend landschap. Bomen worden uitgedund om meer variatie in de bosrand te creëren, waardoor een halfopen landschap ontstaat. Dit biedt de patrijs meer voedsel, nestplekken en schuilplaatsen, en vergroot tegelijk de veiligheid voor fietsers.

