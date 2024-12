Bosseschool zet stap naar een afvalvrije toekomst met Professor Lamoraal

Donderdag 12 december 2024 bundelden de RAD (Regionale Afvalstoffendienst) en Professor Lamoraal de krachten om CBS Bosseschool in Middelharnis te ondersteunen op hun weg naar een afvalvrije toekomst. Met zijn interactieve en inspirerende verhaal liet Professor Lamoraal de leerlingen ontdekken waarom er zoveel afval is en wat zij kunnen doen om dat te verminderen. Hij liet hen zien hoe je anders naar afval kunt kijken, door bijvoorbeeld creatief te hergebruiken. "De wereld hebben we te leen en daar moeten we goed voor zorgen", benadrukte Leny Heemskerk, directrice van de Bosseschool. Deze visie sluit naadloos aan bij het doel van het educatieprogramma van de RAD.

Afvalredders met creatieve ideeën

Na de interactieve kick-off op het schoolplein kregen de leerlingen uitleg van Professor Lamoraal over hergebruik en liet hij de kinderen zien wat je kunt doen met dopjes van plastic flesjes. Om het gebruik van plastic flesjes te verminderen, ontvingen alle kinderen een herbruikbare drinkbeker.

Het team van Afvalredders van de Bosseschool - een groep leerlingen met een vertegenwoordiger uit vrijwel elke klas - dacht na over manieren om onder meer hun plasticgebruik te verminderen. Hun ideeën zijn zowel praktisch als creatief. Zo hebben ze bijvoorbeeld afgesproken om plastic zakjes te vervangen door broodtrommels. Om dit te stimuleren, hebben ze een wedstrijd georganiseerd: leerlingen die het minste plastic gebruiken, verdienen stickers. Wie vijf stickers verzamelt, wint een wisselbeker. Ook krijgen de afvalbakken op school een make-over. Door de kartonnen bakken zelf te versieren, wordt afval scheiden niet alleen goed voor de wereld, maar ook leuk en gezellig.

De Bosseschool hoopt andere basisscholen te inspireren om ook stappen te zetten richting een afvalvrije toekomst. Door kinderen op jonge leeftijd te leren over afval, recycling en duurzaamheid, bouwen we samen aan een schonere wereld.

Afvaleducatie op maat

De aanpak op de Bosseschool is onderdeel van het project Maak je school afvalvrij, een initiatief van de RAD waarbij basisscholen in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee kosteloos activiteiten krijgen aangeboden rondom afval en duurzaamheid. Dit zorgt ervoor dat kinderen meerdere keren per jaar actief bezig zijn met het thema, zodat het onderwerp 'levend' blijft.

Met het educatieprogramma van de RAD leren scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs op een interactieve manier meer over de oorzaken en effecten van (zwerf)afval op het milieu en de samenleving. Dit programma sluit aan bij de leeftijd en belevingswereld van de leerlingen, van kleuters tot examenleerlingen.

Ook verzorgt de RAD bedrijfsbezoeken op de locaties in Middelharnis en Westmaas, waarbij scholieren een kijkje achter de schermen kunnen krijgen. Deze bezoeken en gastlessen vormen een waardevolle aanvulling op schoolprojecten over milieu, duurzaamheid en afval. Voor deze lessen werkt de RAD samen met partners als Code Groen Educatie, het educatieteam van Professor Lamoraal en Race Against Waste (voor de jaarlijkse E-waste Race).



Door Internetredactie Omroep Archipel