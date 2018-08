Boswachters zwommen het Haringvliet over voor vogels en vissen

Vier boswachters van Natuurmonumenten zwommen dinsdag 21 augustus 2018 drie kilometer het Haringvliet over, van Stellendam naar Voorne, om aandacht te vragen voor de miljoenen trekvissen en -vogels die afhankelijk zijn van deze deltanatuur. De boswachters vieren met de zwemestafette ook het feit dat Nederland de Haringvlietsluizen na bijna een halve eeuw op een kier zet. Hoewel het onderwaterleven in de rivierdelta van internationaal belang is, blijkt het nu nog nauwelijks zichtbaar.

Zwemmende boswachter Ted Sluijter zwom de estafette samen met collega’s Jan de Roon, Chantal van Burg en Angelique Aerts. “Het was voor ons een ongekende ervaring om in deze zeearm te zwemmen zegt Sluijter, omgeven door natuur onder de vleugels van de overvliegende zeearend en visdiefjes. Natuur geeft zo een gevoel van vrijheid. We hopen dat ook de vissen zich straks zo vrij voelen als ze weer door de Haringvlietsluis kunnen zwemmen”.

Haring, zalm en steur zullen straks minder vaak hun neus stoten aan de waterkering in het Haringvliet, want vanaf 5 september gaan de Haringvlietsluizen officieel op een kier. Goed nieuws voor de natuur: veel soorten vissen kunnen weer via het Haringvliet naar hun paaigronden en terug. Bovendien zorgt het inkomende zoute water voor een rijk overgangsgebied van zout naar zoet vol voedsel voor vissen en vogels.

Droomfondsproject Haringvliet

Op 5 september 2018 gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden op een kier. Zo ontstaat er weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee. Een coalitie van zes natuurorganisaties (ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds) werken met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambitieus natuurherstelplan. Het natuurherstel moet van het Haringvliet weer een zilte delta maken voor vissen en vogels en ook voor mensen die er kunnen recreëren. Er zijn veel projecten op het gebied van natuur in ontwikkeling, voor recreatie, duurzaam ondernemen en visserij. Zie ook haringvliet.nu.