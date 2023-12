Bouw appartementencomplex Ouddorp centrum bereikt hoogste punt

Op de bouwplaats tussen de Dorpsweg en Dorpstienden in Ouddorp werd eind november 2023 het hoogste punt bereikt. Het appartementencomplex van in totaal 16 seniorenappartementen wordt in opdracht van Oost West Wonen gebouwd door Bouwonderneming Stout. Het plaatsen van de kap is een belangrijke mijlpaal in dit project.

De afgelopen maanden is er door de aannemer hard gewerkt om deze mijlpaal te bereiken. Met het bereiken van het hoogste punt, gaat de bouw van de ruwbouwfase over in de afbouwfase.

Toekomstbestendige appartementen voor senioren

Met de realisatie van deze appartementen vergroot Oost West Wonen het aandeel sociale huurwoningen in de dorpskern van Ouddorp. Het gaat om duurzame, energiezuinige appartementen voor senioren. Het type woningen waar in Ouddorp veel vraag naar is. Het ontwerp voor de appartementen is gemaakt door Zeelenberg Architectuur.

Binnenkort te huur aangeboden

Oplevering van de appartementen vindt naar verwachting in mei of juni van 2024 plaats. Medio december worden de appartementen te huur aangeboden. Woningzoekenden die staan ingeschreven bij Oost West Wonen kunnen vanaf dat moment via de website of de app voor woningzoekenden op de appartementen reageren, mits ze 60 jaar of ouder zijn. Om doorstroming vanuit bestaande huurwoningen te stimuleren, krijgen bestaande huurders voor het merendeel van de appartementen voorrang. Daarnaast wordt naar inschrijfduur en inkomen gekeken.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws