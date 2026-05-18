Gemiva, Streekmuseum en ZC De Stelle maken kans op 10.000 euro van de ANWB





Stichting Gemiva, Streekmuseum Goeree-Overflakkee en ZC De Stelle uit Stellendam zijn drie van de genomineerden van Zuid-Holland voor het ANWB Fonds. Dit fonds schenkt per provincie € 10.000 aan het beste maatschappelijke idee op het gebied van mobiliteit of duurzaamheid.

De ANWB geeft aan een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid te voelen om bij te dragen aan de samenleving. Daarom steunt de organisatie lokale initiatieven en projecten die aansluiten bij de thema's betaalbare mobiliteit, energie of verkeersveiligheid. Uit alle inzendingen zijn de genomineerden voor elke provincie gekozen. In Zuid-Holland zijn dat er zestig. Hierop kan nu gestemd worden. Per provincie gaan de drie projecten met de meeste stemmen door naar de volgende ronde. In deze ronde beoordeelt de ANWB-commissie de top drie per provincie en kiest een winnaar op basis van motivatie en impact. Deze winnaars worden in juni bekendgemaakt. In juli 2026 volgt dan de uitreiking van de cheques.

Flakkeese genomineerden

Stichting Gemiva wil de prijs winnen om een duofiets met een speciale kinderzit aan te schaffen. "Met ons project willen we hen laten meedoen aan het dagelijks leven en laten genieten van buiten zijn", zo wordt de aanvraag gemotiveerd op de ANWB-website.

Het Streekmuseum wil het te winnen geld besteden aan het vervangen van de oude verlichting door duurzame ledlampen die speciaal voor musea zijn ontwikkeld. "Met ons project willen we energie besparen, het erfgoed beter uitlichten en kwetsbare objecten veilig houden", vertelt het museum.

Ook bij ZC De Stelle gaat het om energiebesparende maatregelen. De zwemvereniging wil het clubhuis verduurzamen door het beter te isoleren, volledig over te stappen op ledverlichting en elektrisch te verwarmen. "Met ons project willen we energie besparen, de kosten verlagen en het clubhuis klaarmaken voor de toekomst", aldus de zwemclub uit Stellendam.

Stemmen voor een van de genomineerden kan tot en met 24 mei via de website van het ANWB Fonds.

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel