Opvallende buit na inbraak: lege kassalade en demo-toestellen

Maandag 18 mei 2026

Bij een telecomwinkel aan de Schoolstraat in Middelharnis is in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 mei 2026 ingebroken. Rond 02:00 uur drongen drie mannen het pand binnen en richtten daarbij een flinke ravage aan.

Volgens de winkel, Phonehouse Middelharnis, bestond de buit voornamelijk uit zogenoemde demotelefoons. Deze toestellen zijn bedoeld voor gebruik in de winkel en zouden voor de daders geen waarde hebben. Daarnaast namen de inbrekers een kassalade mee, die op het moment van de inbraak leeg bleek te zijn.

Het bedrijf deelde zaterdag via sociale media twee foto’s van de verdachten. Op de beelden is te zien hoe verschillende spullen uit de winkel worden meegenomen. Ondanks de schade was de winkel zaterdag gewoon geopend voor klanten.

Door Internetredactie Omroep Archipel

