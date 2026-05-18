Opvallende buit na inbraak: lege kassalade en demo-toestellen





Bij een telecomwinkel aan de Schoolstraat in Middelharnis is in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 mei 2026 ingebroken. Rond 02:00 uur drongen drie mannen het pand binnen en richtten daarbij een flinke ravage aan.

Volgens de winkel, Phonehouse Middelharnis, bestond de buit voornamelijk uit zogenoemde demotelefoons. Deze toestellen zijn bedoeld voor gebruik in de winkel en zouden voor de daders geen waarde hebben. Daarnaast namen de inbrekers een kassalade mee, die op het moment van de inbraak leeg bleek te zijn.

Het bedrijf deelde zaterdag via sociale media twee foto’s van de verdachten. Op de beelden is te zien hoe verschillende spullen uit de winkel worden meegenomen. Ondanks de schade was de winkel zaterdag gewoon geopend voor klanten.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Door Internetredactie Omroep Archipel