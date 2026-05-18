Nieuw record: 118 vliegers tegelijkertijd in de lucht boven de Brouwersdam





Op zaterdag 16 mei 2026 vond voor de tiende keer de International Quadline Meeting plaats op de Brouwersdam. Meer dan 100 vliegerpiloten uit heel Europa kwamen opnieuw spontaan samen om tegelijk te vliegeren.

De omstandigheden bleken gunstig: donderdag 14 mei 2026 werd al het Europees record gebroken toen 90 vliegers tegelijkertijd in de lucht werden gebracht. Op zaterdagmiddag volgde het hoogtepunt. Om 15:00 uur gingen de piloten gezamenlijk de lucht in voor een poging het wereldrecord te verbreken. Onder leiding van één coördinator, die de bewegingen aanstuurde, vlogen de deelnemers hun quadline-vliegers door de lucht.

Dankzij de bestuurbaarheid in alle richtingen ontstond een indrukwekkend schouwspel boven het strand. Quadline-vliegers hebben vier lijnen, waardoor ze zowel omhoog en omlaag als links en rechts kunnen bewegen. Ze zijn gemaakt om trucjes mee uit te voeren. Zo kan je ermee ondersteboven vliegen, vijf centimeter van de grond stoppen of op een paal landen.

De recordpoging werd vastgelegd op foto en video, waarna een telling volgde van het aantal vliegers dat gelijktijdig in de lucht was. De beelden werden vervolgens gedeeld binnen internationale Facebookgroepen van de vliegergemeenschap, waar de poging werd beoordeeld en vastgelegd. Met 118 vliegers is het oude record ruimschoots verbroken. Hierbij is overigens geen officiële instantie betrokken, zoals Guinness World Records.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel