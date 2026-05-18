Omroep Archipel zamelt met verzoekplatenactie geld in voor Roparun

Zes uur lang verzoekplaten aanvragen voor het goede doel: het radioprogramma Sport Lokaal houdt op zaterdag 23 mei 2026 een speciale actie voor Team 159, de Goeree-Overflakkee Runners. Tijdens de extra lange uitzending van Sport Lokaal kunnen luisteraars tegen een donatie een verzoeknummer aanvragen. De volledige opbrengst gaat naar de Roparun.

Met de actie wil Sport Lokaal geld inzamelen voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Team 159 neemt tijdens het Pinksterweekend deel aan de Roparun 2026, de jaarlijkse estafetteloop van ruim 500 kilometer richting Rotterdam. De opbrengsten van het evenement worden gebruikt voor onder meer hospices, wensambulances en andere initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

Luisteraars kunnen tussen 12:00 en 18:00 uur tegen een donatie van minimaal € 5,- een verzoekplaat aanvragen. Doneren kan via de website www.roparunflakkee.nl of via de QR-code op de Facebookpagina van Omroep Archipel Sport Lokaal.

Verzoeknummers kunnen tijdens de uitzending worden doorgegeven via WhatsApp op 0187-682630 of per e-mail via studio@omroeparchipel.nl.

Naast de verzoekplatenactie besteedt Sport Lokaal tijdens de uitzending aandacht aan de start van de Roparun vanuit Parijs en de ontknoping van de voetbalcompetities in de derde en vijfde klasse.

De Roparun beleeft dit jaar zijn 35e editie en vindt plaats van zaterdag 23 mei tot en met maandag 25 mei 2026. Het doel van de estafetteloop is om “leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. In 2025 bracht het evenement ruim 4,7 miljoen euro op voor palliatieve zorgprojecten.

Door Internetredactie Omroep Archipel

