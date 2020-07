Bouwlieden schieten te hulp bij ongeval

Op de Zuiderlandsezeedijk in de polder bij Nieuwe-Tonge heeft zaterdagmorgen 11 juli 2020 een ongeval plaatsgevonden. Een personenauto kwam naast de weg terecht en reed vervolgens de dijk af. Ambulance en politie kwamen ter plaatse. De inzittende van de personenauto raakte gewond en moest over worden gebracht naar het ziekenhuis. Bouwlieden die in de buurt waren hielpen het ambulancepersoneel het slachtoffer naar de ambulance te brengen. Tweeten Previous Next

