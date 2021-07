Bouwstart tweede fase Beroepscampus: Wij gaan het doen

De bouw van Beroepscampus Noord in Sommelsdijk is maandag 12 juli 2021 officieel van start gegaan. In aanwezigheid van bestuurders en andere betrokkenen werd de bouwstart ingeluid door leerlingen en studenten die met letters op hun shirts samen de slogan van de Beroepscampus Wij gaan het doen vormden.

De Beroepscampus wordt in twee fasen gerealiseerd: Zuid en Noord. Zuid is inmiddels in gebruik genomen. Beroepscampus Noord is naar verwachting midden 2022 klaar. Dan zijn de twee bouwdelen één Beroepscampus. Vaessen is als hoofdaannemer van nieuwbouw Zuid ook betrokken bij de bouw van de tweede fase van het ontwerp van RoosRos Architecten.

De bouwstart werd met bestuurders en vertegenwoordigers van de betrokken partijen op bescheiden wijze gevierd in de aula van de Beroepscampus. Aanwezig waren de onderwijsinstellingen: CSG Prins Maurits, RGO, Albeda, Lentiz, Bouwmensen Zuid-West en Techniek College Rotterdam. Ook de FOGO (Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee), CuraMare en de gemeente Goeree-Overflakkee waren vertegenwoordigd.

“Dit is een belangrijke mijlpaal”, zo noemt Arie Cové van de Stichting Beroepscampus de bouwstart. “Met de Beroepscampus hebben we iets unieks in handen. Dat is nu al zichtbaar in Zuid, maar bouwdeel Noord is nodig om het verhaal compleet te maken. Er is een meerwaarde om elkaar op te zoeken, samen te werken en met elkaar te bouwen aan de toekomst van Goeree-Overflakkee. We doen dit met elkaar en niet naast elkaar.”

Eigentijds en innovatief

Op 27 november 2019 begon de bouw van het eerste deel van de Beroepscampus: Zuid. Inmiddels wordt in dit gebouw aan de Langeweg alweer bijna een half jaar beroepsonderwijs gegeven aan vele leerlingen (vmbo) en studenten (mbo Albeda). Met eigentijds en innovatief onderwijs werken alle partijen samen aan het opleiden van vakmensen. In het pand met de imposante trap zijn naast dertig theorielokalen ook zes grote praktijklokalen te vinden, waar bijvoorbeeld gesleuteld kan worden aan auto’s.

Na een korte adempauze, waarin onder andere al het oude schoolgebouw van de RGO vmbo (de Groene school) is gesloopt, is het nu ‘Noord’ waarvoor de heipalen de grond in gaan. Onder andere Lentiz met mbo Groen en CuraMare zijn straks in dit deel van de Beroepscampus te vinden. De vmbo-leerlingen van de beroepsgerichte profielen Groen (RGO), Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen (Prins Maurits) volgen hier ook hun onderwijs. Acht beroepsgerichte profielen van het vmbo zijn er dan onder één dak te vinden.

In Noord komt de samenwerking tussen de drie O’s – Onderwijs, Ondernemers en Overheid – duidelijk naar voren. Zowel vmbo, mbo als arbeidsmarkt zijn in de Beroepscampus vertegenwoordigd. Door vernieuwende concepten als een ‘beursvloer’ wordt - samen met ondernemers - de praktijk in de school gebracht om leerlingen en studenten zo de beste leeromgeving te bieden.