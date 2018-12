Bouwteam voor aanpak kademuur havenkom Middelharnis

Op dinsdag 4 december 2018 ondertekenden wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee en Fransie van de Tonnekreek van Ooms Construction BV een bouwteamovereenkomst voor het project ‘Aanpak kademuur havenkom Middelharnis’. Het is de eerste keer dat de gemeente een project in bouwteamverband gaat uitvoeren. Kenmerkend voor een bouwteam is het samen met een aannemer een project ontwikkelen en realiseren vanaf het eerste idee tot en met de realisatie.

In de zomer van 2017 is een gedeelte van de historische kademuur van de havenkom van Middelharnis geïnspecteerd. Uit deze inspectie bleek dat de kwaliteit van de kademuur dermate slecht is dat de stabiliteit van de constructie in gevaar is. Dat betekent dat versterking of vervanging van de kademuur noodzakelijk is. Omdat de kademuur deel uitmaakt van het ‘beschermd dorpsgezicht’ en de werkzaamheden effect hebben op de gehele omgeving, heeft de gemeente ervoor gekozen om het project in een bouwteam uit te voeren.

Bouwteam

Binnen een bouwteam heeft iedere partij zijn eigen specialiteit. De gemeente is opdrachtgever en blijft van het begin tot het eind verantwoordelijk voor het project. Daarbij heeft de gemeente meer kennis van de omgeving en de historische waarde van de havenkom. De aannemer is vooral sterk in aspecten als techniek en kosten. Door in een bouwteam gedurende het hele proces nauw samen te werken, maken de verschillende partijen beter gebruik van elkaars kennis en expertise. Wat uiteindelijk ten goede komt aan de ontwikkeling en uitvoering van het project.

Werkzaamheden

De planning is dat de werkzaamheden in de havenkom ongeveer in september/oktober 2019 starten. Voorafgaand aan deze werkzaamheden moet een ontwerp worden gemaakt. Hierbij is de inbreng van omwonenden, ondernemers en gebruikers essentieel. In het begin van 2019 gaat het bouwteam in gesprek met alle stakeholders om de wensen en de kansen voor de havenkom in Middelharnis in kaart te brengen.