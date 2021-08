Brand bij boerderij in polder van Oude-Tonge

De brandweer is dinsdagmorgen 11 augustus 2021 uitgerukt naar een boerderij in de polder van Oude-Tonge. Een voorbijganger had omstreeks 05:30 uur vuur gezien bij de boerderij en sloeg alarm. Meerdere brandweervoertuigen werden opgeroepen.

Ter plaatse aangekomen troffen de hulpdiensten een pand aan waaruit vooral veel rook kwam. Volgens een woordvoerder van de brandweer werden er geen personen aangetroffen in de boerderij. Omstreeks 06:35 uur werd het sein brandmeester gegeven.