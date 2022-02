Brand bij hondenschool in Sommelsdijk

Dinsdagavond 15 februari 2022 is er brand uitgebroken bij een hondenschool aan de Bospaadjes bij Sommelsdijk. De brandweer werd hiervoor omstreeks 22:15 uur opgeroepen. De toegesnelde brandweerlieden konden de brand snel blussen maar er is veel verloren gegaan.

In 2015 werd de hondenschool ook al getroffen door een brand. Er was toen sprake van brandstichting. Of ook nu de brand is aangestoken is (nog) niet bekend.