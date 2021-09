Brand in container en in personenwagen

De brandweer is donderdag 2 september 2021 twee keer uitgerukt voor een brand. In de ochtend was er brand in een container op het gemeenteterrein bij de Staakweg in Dirksland. Voor korte tijd waren er grote zwarte rookwolken te zien. Brandweerlieden konden de brand snel blussen.

’s Middags kwam er een melding binnen van een uitslaande autobrand aan de Koninginnelaan in Sommelsdijk. Ook hier konden de brandweerlieden de brand snel blussen. Door de brand klapten de airbags van het voertuig, deze knallen waren goed te horen in de buurt.