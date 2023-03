Brand in Dirkslandse polder

Zaterdag 11 maart 2023 rond 15:00 uur was korte tijd veel zwarte rook te zien in de polder nabij Dirksland. Een passerende politie-eenheid viel de rook op en ging poolshoogte nemen. De agenten ontdekten dat een schuurtje achter de voormalige ijsbaan van Dirksland in brand stond. Hierop hebben zij de brandweer gealarmeerd.

De brandweer had de brand snel onder controle. Waardoor de brand is ontstaan is onbekend. Mogelijk heeft een aanwezige kachel een rol gespeeld bij het ontstaan van de brand, maar brandstichting wordt ook niet uitgesloten.