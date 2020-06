Brand in een bos en bij natuurgebied De Slikken

In een bos bij de Zuidwester in Middelharnis is woensdagavond 24 juni 2020 brand ontdekt. De brandweer werd hiervoor omstreeks 19:30 uur opgeroepen. Om de brand te kunnen blussen moesten brandweerlieden bijna 200 meter aan brandweerslangen uitrollen. De brand was hierna snel geblust.

Aan de Maanezeesegorsdijk is woensdagavond brand ontstaan aan het begin van het fietspad naar de Slikken. Omdat het een hevig vuur was en de wind in de richting van het natuurgebied stond is er door de brandweer opgeschaald om met meer eenheden het vuur te bestrijden.

Er kwam ook een waterwagen van de brandweer ter plaatse. Het vuur was snel onder controle.