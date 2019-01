De brandweer is zaterdagavond 5 januari 2019 met spoed naar het Irissenpad in Stellendam gegaan voor brand in een garage. Bij de brand was veel rookontwikkeling. In de garage stond een auto, deze is naar buiten gereden. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens een brandweerwoordvoerder is kortsluiting in de motor van de garagedeur waarschijnlijk de oorzaak van de brand.