In de Kerkstraat van Sommelsdijk is dinsdagmorgen 11 februari 2020 brand uitgebroken in een monumentaal pand. De melding kwam omstreeks 10:45 uur binnen bij de meldkamer. Meerdere eenheden van de brandweer zijn ter plaatse gegaan.

Zover bekend is de brand ontstaan op de benedenverdieping in de keuken en is deze doorgeslagen naar de bovenverdieping. Een kat kon door de bewoonster worden gered. Om 11:08 uur gaf de brandweer het sein brandmeester. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.