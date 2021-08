Brand in oud schoolgebouw Melissant

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 augustus 2021 is er brand geweest in een oud schoolgebouw aan de Fabiusstraat in Melissant. De brand was bij aankomst van de brandweer korte tijd uitslaand.

Brandweerlieden hebben sloopwerkzaamheden verricht voor de bestrijding van de brand. Er zijn onder andere gaten gezaagd in het dak om vanaf de bovenkant te blussen.