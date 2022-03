Brand in schip op het droge

Op een schip dat in een droogdok ligt bij Padmos in Stellendam heeft woensdagmorgen 30 maart 2022 korte tijd brand gewoed. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in een stapel poetsdoeken in de machinekamer.

Er zijn ventilatoren ingezet om de rook uit het schip te krijgen. Ambulancepersoneel is ter plaatse gekomen om drie personen na te kijken omdat ze rook hebben ingeademd.