Brand in schuur Sommelsdijk

Bewoners van de Dijkstsraat in Sommelsdijk ontdekten in de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 april 2022 brand in een schuur. Terwijl de brandweer onderweg was hebben ze zelf de brand zoveel mogelijk geprobeerd te blussen.

De gearriveerde brandweerlieden namen de blustaak over en verrichtten wat sloopwerkzaamheden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.